再就業津貼 鼓勵婦女返職場

【本報訊】勞工及福利局局長孫玉菡表示，社會普遍對「再就業津貼試行計劃」反應不錯，政策目標是要吸引婦女重投職場，他又指現時40至59歲群組的婦女勞動比例明顯較男性低。至於社區保母計劃，他稱受惠家庭數目將在今年4月增至有兩萬個。

社區保母加碼 兩萬家庭受惠 孫玉菡表示，香港面臨人口老化的挑戰，估計日後每3人就有一人是65歲或以上的長者，形容65歲並不老，若仍有能力「做到70幾歲都冇問題」，鼓勵有能力及活力的長者繼續工作。他又說，當局仍正考慮「再就業津貼試行計劃」細節，而數據亦顯示40至59歲群組的女性勞動率，明顯較男性低，期望可吸引一段時間未有工作人士，尤其是可吸引婦女重投職場。

孫又指，當局已加強託兒、社區客廳等支援措施，其中社區保母服務，到4月份正式加碼，受惠家庭將增加一倍至兩萬個，目前社會對有關計劃普遍反應不錯。另外，孫亦透露，關愛隊會在今年首季聯絡劏房獨居長者，處理隱閉長者問題，可現場探訪或致電聯絡，若發現問題可轉介至社福機構。

他亦期望新一年增加社區客廳數量，多在照顧長者方面做工夫，又希望給予長者多選擇，因此在過去一段時間到大灣區考察院舍，但要解決醫療及考慮探訪等問題。他認為內地的院舍進步很快，但本港亦有好的地方。