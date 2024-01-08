千億赤字財技不堪 公共服務加費填氹

預算案下月出爐 民生開支恐調高 面對逾千億元的龐大財政赤字，雖然政府過往曾否認會開徵新稅，但財金官員昨提及適當開源、增加政府收入是必須，又舉例指一些公共服務的收費長期未有調整，一些在「用者自付」原則下提供的服務，收入遠遠未及收回成本等，也許是時候作出檢視。有議員促請當局切勿調整與民生相關開支，例如水費等，即使要調整亦希望「加少啲」，又指若政府認為有需要調整，建議可考慮一般民康設施收費「收回成本價」。

財金官員昨在網誌中重申，政府有決心對公共財政進行整固、節流開源，逐步把政府收支回復平衡，但不能操之過急，要小心評估社會不同階層的承受能力及不同行業的經營狀況，更要確保社會上最弱勢一群獲得適切支援和基本公共服務。該官員重申適當開源、增加政府收入是必須，但本港正處於全力拚經濟階段，開源的考量也需要兼顧實際發展，包括需要保持香港在國際市場的競爭力，不要影響本地經濟復甦的力度，亦要維持香港簡單低稅制的優勢，考慮市民的負擔，舉例稱一些公共服務收費長期未有調整，部分在「用者自付」原則下提供的服務，收入未及收回成本等，也許是時間作出檢視。

針對短期市況，該官員指會因時制宜採取措施，但建立土地儲備、配套交通基建和穩定房屋供應等工作，不能因短期市況而慢下來；又指長遠建設涉及較長期投資，透過融資方案，可以引導不同資金共同支持香港建設。該官員又指要推動傳統產業升級，並發掘新經濟增長點，把經濟的「蛋糕」做大，才能讓政府的收入來源更充裕、更多元化。

議員籲勿增水費街市租金 雖然政府沒明確列出那些公共服務要調整收費，議員陳恒鑌估計是因為當局仍就下月公布的財政預算案進行諮詢，對調整收費的項目未有定案，但他指車牌收費、地租、商業登記證收費、水費及街市租金等亦屬公共服務的收費。他續稱，政府近年賣地收入減少，明白當局都需要另覓開源的渠道應付增加的開支，但認為盡量避免增加或應「加少啲」與民生相關的公共服務收費，例如街市租金，因目前不少港人北上消費，連帶少人到街市購物，致街市生意不景。他期望當局在商業範疇，例如商業登記證收費等部分都不要增加太多，因為怕影響大圍市況。

議員管浩鳴認為「用者自付」屬「合理做法」，但強調即使收回成本亦要視乎勞動階層負擔，又指「如果郁到升斗市民就唔好搞」。他續稱，香港現時醫療體系開支龐大，在人口老化急速的情況下，醫療體系難以持續，建議當局可以考慮醫療改革，改變目前的收費模式，又認為相比起調整可能影響升斗市民的公共收費，長遠而言拓闊稅基更好。另一議員李鎮強同樣認為影響到民生需要的收費「唔好搞」，特別是水費，反而一般民康設施，如羽毛球場、公共游泳池等，目前收費仍未收回成本價格，則可以考慮「用者自付」原則收回成本價。