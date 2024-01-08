醫健：藥到病除：感染水痘的注意事項和治療方法

水痘是一種傳染病，而導致水痘的病毒是帶狀疱疹病毒。12歲以下的小朋友較成人更高機會感染水痘。水痘的潛伏期為10至21日。感染水痘後會產生終身免疫，不過病毒會潛伏在人體內，而在下次復發的時候會導致帶狀疱疹，又稱生蛇。水痘的症狀包括發燒、皮膚痕癢、出紅疹及水泡等。患者通常會在兩至4星期內自行痊愈。

接種水痘疫苗，在香港兒童免疫接種計劃下，兒童會接種兩劑水痘疫苗。水痘的傳染性非常高，可透過飛沫或空氣傳播、直接或間接接觸水痘患者亦可。傳染期由患者出疹前一至兩天，直到所有水泡變乾。

患者在痕癢的時候不要用手抓，睡覺時也可以戴上棉手套，避免抓破水泡。可以使用抗敏感止痕藥緩解症狀。避免與孕婦和抵抗力弱的人士接觸。而感染水痘的兒童不應該上學，直至水泡變乾為止。

口服抗病毒藥例如：Acyclovir、valacyclovir、famciclovir等可以加快病情痊愈和降低症狀的嚴重性。不過，12歲以下免疫系統功能正常的小朋友一般不需要使用抗病毒藥也會自然痊愈。這些藥物需要在出現症狀的24小時內使用以達到最佳效果。藥物請根據醫護人員指示服用，抗病毒藥通常每天口服3至5次，持續5至7天。

總結而言，感染水痘是預防勝於治療。如不幸受感染，請留意上述注意事項，避免使情況更嚴重或傳染給他人。

香港醫院藥劑師學會藥物教育資源中心