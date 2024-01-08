流感確診率12.6% 超基線水平

【本報訊】當局日前披露，本港流感公立醫院入院率已超出基線水平，預告最快本周將進入冬季流感高峰期。有專家引述醫管局實驗室最新數據，流感確診率亦已升穿基線水平，預料未來3個月流感和新冠病毒都會達到高峰水平，而目前本港流行的流感病毒以甲型H3N2為主，對長者的殺傷力較大，呼籲高危群組接種疫苗。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨日出席電視節目表示，單是醫管局實驗室的最新數據，流感確診率已達12.6%，超越9.2%的基線水平。結合衞生防護中心上周五（5日）公布最新監測數據顯示，流感公院入院率已經升穿基線水平，意味本周已踏入高峰期。

同時染新冠 插喉機會大4倍 許樹昌指，近期本港地區監測樣本驗到新冠病毒數量明顯上升，相信今年1至3月新冠及流感病毒活躍度都會達到高峰，未來數月將受雙疫夾擊。他引述英國一項包含7,000名新冠患者的大型研究顯示，若同時感染新冠和流感，需要插喉的機會大增4倍，入院後的死亡率，亦比只中新冠高兩倍。

衞生防護中心日前指，今季流感疫苗接種率比往年高，65歲以上長者接種率為46.7%， 安老院舍接種率更達80.1%。許樹昌表示，一般流感爆發維持12至14星期，以往因不少市民持續戴口罩及保持個人衞生，去年兩次爆發持續時間均較短，而今季流感疫苗接種率較高，能有效減少重症風險，社區未必有大型爆發。他指出，目前本港主要流行甲型H3N2流感病毒，主要針對長者，呼籲高危群組盡早接種疫苗，又建議市民在公共場所佩戴口罩。