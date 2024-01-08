鞋底 車胎 無消毒 傳播豬瘟一鑊熟

屍體收集站淪爆疫溫床 農戶未設防 本港近一個月來有多個豬場爆發非洲豬瘟。據環境及生態局調查分析，懷疑爆疫與食物環境衞生署收集染疫豬屍演變為播毒有關。有學者指，染疫豬屍棄置於動物屍體收集站後，有人前往相關地點，病毒可能通過人的鞋底或車輪胎等攜帶並帶到其他豬場，周遭環境受到污染。學者又質疑當局對發現非洲豬瘟的豬場，全面撲殺場內豬隻的處理方法不科學。

城大賽馬會動物醫學及生命科學院講座教授普費佛昨接受傳媒訪問時表示，非洲豬瘟病毒可在多種環境中存活，包括但不限於人類的衣物或鞋子、車輛輪胎或表面、豬隻屍體或周遭環境內。他指，要杜絕病毒傳播途徑，首要是改變豬農的心態，加強安全措施，例如要求他們在進入豬場前必須做足消毒措施。

普費佛又指，當前香港大多豬場並沒有物理隔離措施，一旦感染極難控制傳播。而且他認為當前撲殺所有生豬的做法不妥，應學習越南和內地，尋找選擇性撲殺的可能。

漁農界立法會議員何俊賢表示，由收集豬隻屍體的路線來看相信沿途豬場已出現疫情。他指，目前由於運送豬屍體、豬糞便的車輛屬於半開放式，在運送途中極有可能將病毒外洩，例如被野豬或其他野生動物接觸進而造成感染傳播。同時，工作人員在搬運時亦有可能導致身上或衣物上沾染病毒而將病毒帶回豬場。至於殺豬如何影響本港豬肉供應，他預計此次非洲豬瘟爆發造成本地豬供應減少30%，部分店舖將受影響並可能出現價格調整，但對整體影響不大。

料本地豬少3成 價格勢調整 因應是次爆疫可能涉及食環署收集染疫豬屍演變為播毒有關，漁農自然護理署要求豬農必須為死豬採集鼻腔拭子樣本並交至該署檢測，確定沒有感染非洲豬瘟後，豬農方可自行處置豬屍。何俊賢指，該項措施勢必會對豬農造成不便，但豬農都認為很有必要，積極配合。他又指，本地農戶已盡力積極配合，盡量做好預防措施，包括在可實施的情況下增設消毒設施，並且在長遠發展來看，需要加快密閉式豬場的發展，才能徹底根絕非洲豬瘟疫情。

食環署已將所有相關的動物屍體收集站進行了消毒和徹底清潔，並安排了不同車輛及路線收集動物屍體，以阻止非洲豬瘟在本地的傳播。

當局指，非洲豬瘟並不是人畜共患病，對人類不會造成感染，也不構成食物安全問題。豬隻無論是否感染非洲豬瘟，只要煮熟之後可安全食用，當局呼籲市民亦不用過分擔心食物安全問題。