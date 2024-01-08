夜繽紛曇花一現 商場食肆早收舖「慳皮」

【本報訊】港人北上消費已成常態，為挽回市民留港消費吸引更多旅客，單靠個別的夜繽紛活動似是力度不足，政府催谷各區舉辦日夜繽紛，然而有議員直指客量不足，商場和食肆延長營業時間只是曇花一現，香港夜晚仍舊靜英英，談何繽紛，政府不但要想方法留客過夜，亦需提供更多夜間消費地方。

議員江玉歡在社交平台貼文，指日前晚上看完網球比賽，到天后電氣道吃晚餐，坐下時約未到9時，正在享用晚餐之際，9時15分左右，侍應通知最後點餐了。她指要香港在旅遊業真正重新起飛，夜間不可「靜英英」，但她所講的熱鬧並非只搞夜市，而是要有各式各樣的活動，例如餐廳、酒吧、Live band、購物點及按摩店等，若香港9時過後已「靜晒」，遊客不會感到盡興，作為城市遊，夜生活是必要的。

她表示自己在暑假期間曾遊覽維也納，當地12時過後，市中心還有不少露天茶座坐滿遊客，商店關門後，遊客沒有地方可去，惟有去餐廳談天；在吉隆坡的Pavilion地下的餐廳，午夜12時還座無虛席，故香港何止要留遊客住多一晚，應該想辦法要令遊客開心在市面消費，夜點才回酒店，要賺遊客錢，也要提供地方供他們開心消費。

無足夠生意 難維持成本 對於政府早前曾呼籲商場及食店開夜點，她形容只是曇花一現，如今再次提早收工，原因當然是沒有足夠生意，賺到的也不夠維持成本。她續稱，若香港的旅遊業只會停留在「賺唔到錢」的階段，賺不到錢之餘，亦難以提升香港的形象。