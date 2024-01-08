市民消費欲購買力遜往年 工展會參展商嘆生意難做

【本報訊】為期24日的工展會在維園舉行，昨日為展期內最後一個星期日，現場未見人龍排隊入場。參展商表示，市民的消費欲望和購買力均較以前弱，加上北上消費等原因，對銷情不太感樂觀，直言今屆「很難做」。但另有參展商指今年整體人流不錯，亦有不少市民購置年貨。有市民則表示，折扣雖然吸引，「樣樣都想買」，但「冇咁多錢」。

售買食品的店舖負責人譚先生指今年與往年人流相約，然而受到新冠疫情影響市民外出習慣，工展會夜晚比較清靜，即便內地與香港通關，但由於售賣的是民生食品，因此影響不大。他預計銷情比上年升幅約有20%。不過，他直言市民的消費欲望和購買力都比之前弱。

中華煤氣公司負責人區先生表示，由於疫後和北上，對銷情並不太樂觀，但目前銷情與往年比較持平。他又指今年商品的折扣比較「兇狠」，客人仍會還價，認為今年市民購買意欲和購買力沒有上升，直言自己經歷11屆工展會，今屆「很難做」，要不斷有贈送和折扣市民才願意購買。

海味店負責人潘先生則指今年展期的天氣大致陽光普照，雖然節日人流「差少少」，但有市民去完旅行會再過來購買年貨，而今年優惠套裝比較受市民歡迎。他認為整體購買力較去年持平，但可能有人將預算花費在旅遊，他亦稱有內地、其他地方的遊客過來購買年貨。

銀髮族盼獲消費券幫補 現場可見不少市民「推車仔」入貨，周婆婆指自己買了紫菜、臘腸及臘腸，預算和往年買差不多。她指，折扣雖然吸引，「樣樣都想買」，但「冇咁多錢」；她又指自己今年「窮咗」，希望政府可以繼續派消費券幫助老人家。市民潘小姐希望可以買到鮑魚，又指自己預算1,000元。