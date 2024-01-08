取消航班嚇怕旅客 國泰：新春可正常乘搭

昨9班機受影響 發聲明整合運作 本港復常後出行人數驟升，選擇乘搭國泰航空外遊的人數頗眾，早前國泰在聖誕高峰期取消多班航班，令部分出行市民大失預算。本報昨再接獲市民報料，指昨日有至少9班航班取消，目的地包括台北、新加坡及北京等，而今日及明日，亦各有一班航班取消。不過，國泰發聲明指農曆新年期間航班運作正常，並在1月及2月，每日整合平均6對航班，為受影響乘客安排轉乘其他最接近的航班或安排退款。

今明料續有航班取消 國泰繼12月取消多班航班後，本報收到市民反映，指昨日（7日）亦有至少9班航班取消，主要涉及東南亞地區，包括港人熱門旅遊目的地台北、高雄、新加坡及北京等，而今明兩天也會有航班取消。記者到國泰網站查閱該市民提供的航班資訊，發現至少7班機取消，包括原定昨日上午7時50分起飛，由香港飛往新加坡的航班CX691。

國泰航空發表聲明，並向乘客保證農曆新年出行高峰期間的航班服務將如常運作。國泰集團行政總裁林紹波指，已採取措施，確保航班服務在農曆新年旅遊高峰期間運作如常，外遊港人及訪港旅客都可安心按原定計劃出行。

檢視時間表 增候命機師 國泰航空已檢視航班時間表，並增加候命機師數目以提升營運可靠性。此外，於1月份及2月份餘下日子，將每日整合平均6對航班，主要集中在每日班次較頻密的航線，將盡快聯絡受影響乘客，安排轉乘其他時間最接近的航班或退款。

至於聖誕節長假出行高峰期的營運受阻，導致小量航班營運受影響或取消，國泰就此向乘客致歉，並指已從中吸取經驗，除上述短期措施外，將會作出相應改善，確保未來航班運作穩定。