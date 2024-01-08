推廣預防性維修 市建局注資1500萬

【本報訊】市區重建局宣布今年4月1日起結束3項樓宇維修資助計劃，改為推出全新「預防性維修」資助計劃，協助大廈業主進行日常保養及維修，及制訂以10年為周期的維修保養計劃和工程開支估算等。市建局行政總監韋志成在網誌解釋，計劃可減少資源重疊，亦改變以往「見爛補爛」的維修模式，逐步邁向「預防性維修」的新概念，並引入預防性的措施，保持樓宇狀況持續良好，減慢樓宇老化的速度。

韋志成指，當局早年推出「樓宇更新大行動2.0」後，資助範圍與市建局的資助計劃有重疊。為善用資源，市建局決定今年4月起結束3項樓宇維修資助計劃，包括「強制驗樓資助計劃」、「家居維修免息貸款」，以及「籌組業主立案法團資助」。

至於「預防性維修」資助計劃下，市建局團隊將資助大廈法團聘請認可人士或註冊檢驗人員，為大廈公用地方設施制作一套適用的保養手冊，並協助大廈制訂未來10年的維修保養計劃，涵蓋有需要進行的檢查維修工程項目，以及所涉及工程費用估算和擬備供款建議方案。相關資助金額為編製樓宇保養手冊費用的一半，並按大廈的單位數目釐定金額上限，資助額由1.5萬元至3萬元不等。

業主須定期供款 參與計劃大廈的業主，須為落實10年維修保養計劃所需的工程開支，做好財政儲備。大廈需召開業主大會議決通過設立特別基金和定期供款方案，業主須按方案進行供款。當特別基金的供款滿3年後，市建局會為每幢大廈的法團額外提供一筆資助，在特別基金首3年的總供款金額之上，額外增添10%的款額。

市建局已為此特別基金的「額外注資」每年預留1,500萬元作誘因，鼓勵業主為日後的維修工程建立儲備並定期供款。市建局團隊將於「預防性維修」資助計劃推出後，適時檢討相關的執行情況和資助金額。