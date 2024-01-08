數碼科技引領 親歷舊樓失修危機

【本報訊】為提高市民對樓宇復修的意識和認知，市區重建局在土瓜灣設立首間樓宇復修資源中心，利用數碼科技和多媒體推廣樓宇復修的重要性，讓參觀者親身體驗樓宇日久失修的危機。資源中心去年7月開放公眾參觀，截至上月已有約6,000人次參觀，並舉辦逾40場導賞團；資源中心更提供服務，協助業主辦理各項資助計劃的申請手續。

資源中心設有四維多媒體大型屏幕，以立體影像方式模擬一幢樓宇日久失修，導致石屎剝落的場景，場面震撼，讓參觀者心生警惕。場內還有機械人「維修寶」沿途介紹各展區的內容。

盼宣揚保養概念 資源中心亦設有視像諮詢和視像申請服務，讓業主可以在職員的協助下，辦理各項樓宇復修資助計劃的申請手續。資源中心也會定期舉辦導賞團和講座，邀請業界和專業團體分享樓宇復修的經驗和知識，為業主提供更多資訊和指引。物業管理公司助理物業及設施經理葉珏誼表示，以往一直認為新物業毋須復修，但參觀後卻發現，洗手間和公共地方的牆身、天花板都有機會影響公眾，因此應該在問題出現前，從保養、防範的方向着手，定期維修保養公共地方。

市區重建局經理（樓宇復修）黃鉅華稱，資源中心的宗旨是希望藉數碼科技和多媒體，凸顯樓宇復修的重要性，並推廣預防性維修保養的新概念。他指，樓宇復修能改善市民生活環境，延長樓宇可使用年期。