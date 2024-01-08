取締劏房 團體倡設申報制
【本報訊】劏房支援連線、關注基層住屋聯席昨舉辦「取締劏房民間商討日」，就取締劏房問題上提出政策建議，約80多位劏房居民、學者及議員出席。有參與討論的劏房戶形容「劏房本來就唔正常」，建議應先取締無窗、只提供床位、有樓宇結構安全問題，且衞生條件惡劣的劏房；有人更建議政府成立登記電話熱線，供劏房戶主動申報居所，以助識別本港潛在劏房。
學者憂過渡屋簡屋未足夠安置
嶺南大學社會學及社會政策系教授邱勇表示，過渡性房屋及簡約公屋未必足夠安置10萬居住在不適切居所的人士，政府應優先取締有樓宇安全及健康風險的劏房，並思考其他安置居民的方案。對於劏房通常由大單位分隔成多個小單位，他特別提到，政府應思考以整個未分隔單位，還是間隔後的單位，作為取締劣質劏房的對象，因為這牽涉取締行動的受影響人數。
議員林筱魯指取締劏房雖然急切，但認為政府制訂取締劏房的標準時不可以躁動，不希望出現令居民最終居住的環境變更差情況。他認為當局可以先從修訂建築物條例及建築物管理條例入手，針對僭建及違規建築物，並借助物管公司，幫忙觀察物業內是否存在劏房。
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