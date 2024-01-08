精簡強拍制度 擬循4方向更新

【本報訊】本港面對人口及樓宇「雙老化」挑戰，發展局局長甯漢豪昨日發表網誌，稱港府會透過復修和重建改善環境。去年底提出更新及精簡強拍制度建議的《條例草案》，會從4個方向更新精簡強拍制度，包括降低強拍門檻，便利相連地段的強拍申請、精簡強拍制度的法律程序及加強支援受強拍影響的小業主。港府亦會增設專責辦事處，法律權益和其他一般查詢服務。

收購被迫告吹 業主支持降門檻 發展局助理秘書長（市區更新）王溢恆指，《條例草案》會循4個方向更新及精簡強拍制度，首先是降低強拍申請門檻，特別是聚焦有較迫切重建需要的7個指定地區，包括長沙灣（覆蓋深水埗）、馬頭角（包括九龍城和土瓜灣）及旺角等。

業主譚女士居於旺角區一幢樓齡超過50年的樓宇，她支持降低強拍申請門檻。半年前曾有發展商接洽收購大廈，惟當時只有68%業主同意，未能集齊80%業權，無法達到現有強拍門檻而令收購告吹。

發展局將於今年內推行兩項行政措施加強支援小業主，包括發展局轄下成立專責辦事處，在不同強拍階段為小業主提供支援，包括在強拍早期階段提供法律權益和其他一般查詢服務等。第二，成立由港府作擔保的貸款計劃，協助合資格小業主取得銀行貸款，以聘請法律和其他專家處理強拍訴訟，應付資金流問題。《條例草案》將於1月10日提交立法會進行首讀。