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精簡強拍制度 擬循4方向更新

譚女士（右二）支持降低強拍申請門檻，她表示收購大廈方案曾告吹。 譚女士（右二）支持降低強拍申請門檻，她表示收購大廈方案曾告吹。
譚女士（右二）支持降低強拍申請門檻，她表示收購大廈方案曾告吹。
【本報訊】本港面對人口及樓宇「雙老化」挑戰，發展局局長甯漢豪昨日發表網誌，稱港府會透過復修和重建改善環境。去年底提出更新及精簡強拍制度建議的《條例草案》，會從4個方向更新精簡強拍制度，包括降低強拍門檻，便利相連地段的強拍申請、精簡強拍制度的法律程序及加強支援受強拍影響的小業主。港府亦會增設專責辦事處，法律權益和其他一般查詢服務。
收購被迫告吹 業主支持降門檻
發展局助理秘書長（市區更新）王溢恆指，《條例草案》會循4個方向更新及精簡強拍制度，首先是降低強拍申請門檻，特別是聚焦有較迫切重建需要的7個指定地區，包括長沙灣（覆蓋深水埗）、馬頭角（包括九龍城和土瓜灣）及旺角等。
業主譚女士居於旺角區一幢樓齡超過50年的樓宇，她支持降低強拍申請門檻。半年前曾有發展商接洽收購大廈，惟當時只有68%業主同意，未能集齊80%業權，無法達到現有強拍門檻而令收購告吹。
發展局將於今年內推行兩項行政措施加強支援小業主，包括發展局轄下成立專責辦事處，在不同強拍階段為小業主提供支援，包括在強拍早期階段提供法律權益和其他一般查詢服務等。第二，成立由港府作擔保的貸款計劃，協助合資格小業主取得銀行貸款，以聘請法律和其他專家處理強拍訴訟，應付資金流問題。《條例草案》將於1月10日提交立法會進行首讀。
港府有委聘長者安居協會向受強拍影響的舊樓小業主提供外展支援服務。港府有委聘長者安居協會向受強拍影響的舊樓小業主提供外展支援服務。
港府有委聘長者安居協會向受強拍影響的舊樓小業主提供外展支援服務。
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