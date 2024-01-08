檢討罰款制 增停電時數規範 長安邨事故開齋 錄逾3.3萬分鐘

【本報訊】當局與兩間電力公司的《管制計劃協議》，早前完成中期檢討，當中包括引入額外的大型停電事故罰款制度，若中電「客戶停電時間指數」達3,000萬分鐘，則要減少准許回報0.03%，約涉4,000萬元罰款。就今次長安邨安湄樓事故而言，中電累積了逾33,000分鐘客戶停電時數。

根據以往協議，恢復供電表現的獎勵或懲罰，以「平均電網供電復電時間」計算，即該年度內每次停電事故所需的恢復時間總和，除以停電事故總次數。

以此計算，昨日長安邨安湄樓停電時間約為86分鐘，而中電今年已知僅出現一宗停電故障，因此平均復電時間為86分鐘，暫需減少准許回報0.015%作為罰款。不過，若之後再有停電事故，很有可能可將相關數字「溝淡」，以致不用罰款，甚至有獎勵。

以影響客戶數目乘停電時間計算 至於新引入的「客戶停電時間指數」，是以事故期間受影響客戶數目，乘以供電中斷時間，以分鐘為單位。罰款分為兩級，若中電年內累計停電時數達1,500萬分鐘，准許回報率將減0.015%，約涉2,000萬元罰款；若停電時數達3,000萬分鐘，則要減准許回報0.03%，約涉4,000萬元。以昨日安湄樓停電時間約86分鐘、約388戶受影響計算，中電因今次事故累積了33,368分鐘停電時數。