嘭一聲又斷電 居民嚇一驚

【本報訊】青衣居民一周內兩次經歷斷電之苦，住在長安邨安湄樓的吳婆婆，住所朝向上次出事的變電站，她回想當時情況仍有餘悸，形容巨響令其聯想起戰時炮彈爆炸，「一『嘭』嚇到我死，嗱嗱聲走出去睇」，未料事隔數日又發生類似事件，所幸「驚嚇程度」不如上次，而且工程人員立刻趕來維修，覺得「（停電）個幾鐘都叫好彩㗎啦！」

拄杖嫗困守家中苦等 吳婆婆行動不便，出入需要拐杖助行，受訪時自嘲「上又唔得，落又唔得」，而且她住在中層單位，步行落樓至少需要半小時，擔心故障若然演變成火警，其家傭周末放假又不能夠幫忙，自己一個人無計可施，只能在家中「坐喺度等」；要是停電一直持續，她只能困守家中，僅靠存糧充飢。

陳太的家人是安湄樓的住戶，她的9歲兒子前晚在該處留宿，昨晨正好遇上停電時刻。陳太表示，今次亦聽到疑似爆炸聲響，但不如上次大聲；陳小朋友則對連番停電多所不滿，指當時見到屋內電燈閃爍後熄滅，並且陸續有居民走出單位查看情況，雖然事出突然，但是他「試過一次（停電），今次無嚇親」。由於大廈電梯停止運作，陳小朋友離開時需要行樓梯，他又批評中電處理太慢，「唔好次次係咁停電，影響到好多人呀！」

70多歲的居民吳先生已經退休，他在停電前正準備外出散步，但來不及出門便「成幢大廈無電」。據他所知，停電造成兩名居民困𨋢，需要由消防拯救，由於擔心有危險，大廈一度停用電梯，他只能徒步行落樓，期間在樓下閒坐休息，直至恢復供電才上樓，雖然停電造成不便，「幾廿歲人」行落樓頗為辛苦，但他對此不甚介意，笑稱「無事，小意思啫」。