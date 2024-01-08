累青衣停電 中電一周兩爆炸 防重演須徹查

電纜打柴 冇𨋢搭35樓行落街 中電一周內兩次發生供電事故。繼青衣牙鷹洲街中電變電站於元旦日爆炸冒煙後，同區長安邨安湄樓變壓站昨晨亦傳出巨大爆炸聲，導致約388戶停電近一個半小時，期間升降機停止運作，居於頂層35樓的居民冇𨋢搭，若有急事只能行落街。當局對於中電接連出現供電事故表示失望，機電工程署將於今日與中電會面，並要求中電兩星期內提交詳細報告。學者及議員均促請中電徹查事件，找出事故根源及檢視同期變電站，防止同類事件再次發生。

院舍啟用後備電源應急 長安邨安湄樓昨晨9時許突然傳出巨響，其後整座大廈停電，陷入一片黑暗，升降機亦暫停運作，大批街坊自行行樓梯到地面等候；該座大廈底層的院舍須啟用後備電源。事故發生後，中電及機電署均派員到場調查及搶修，至約11時陸續恢復供電。

與安湄樓距離約3分鐘腳程的牙鷹洲街中電變電站，上周一元旦日下午3時許亦曾發生設備故障，當時站內發生火警，並傳出巨大爆炸聲及冒煙。該次事故雖然無造成電力中斷，但導致短暫電壓驟降，及後青衣、荃灣及葵涌等地區供電受影響，消防處當時接獲多宗困𨋢及火警鐘鳴響報告。

中電稱兩事故並無關連 中電表示，安湄樓變壓房內有一條1.1萬伏特電纜於昨晨9時38分故障，約388個客戶電力供應受影響，所有受影響客戶於11時04分恢復正常供電。中電就事故引起客戶不便致歉，並稱非常重視安全可靠供電，會嚴肅調查及作出跟進，已安排工程人員巡查長安邨內的供電設備，並正調查事故起因。中電又指，安湄樓事故與牙鷹洲街變電站事故無關連。

限兩周內交報告機電署 環境及生態局社交媒體帳戶昨日發文，對中電短期內接連發生電力事故表示失望，已要求中電全面檢視電力供應系統，以及進行預防性的檢查維修安排。該局將檢視監管上有否可以加強的地方，並指示機電署和中電具體跟進及報告。機電署將於今日與中電會面，具體跟進安湄樓供電事故，並要求中電兩星期內提交詳細報告。

議員葛珮帆表示，青衣接連發生電力供應事故，已對當區居民造成很大不便，當局及中電應盡快向市民大眾交代。她指出，變電站理應有進行恒常檢查，但卻接連出事，促請中電盡快檢查同期變電站，並加緊檢視電力供應系統，以保持高水平服務，防止同類事故再發生。

世界綠色組織行政總裁余遠騁亦表示，中電首要找出事故根源，包括從零件老化、接駁問題、外來環境影響等方面着手，並檢視相關因素會否影響其他變電站，再進行下一步跟進工作。