庫房空虛長見紅 開源無計須瘦身

本港經濟在疫後未見復甦，財赤高企，情況益發令人憂慮。財金官員承認，原預計最快在2025至2026年度，政府收支回復平衡，但以目前情況觀之，仍要更長時間，意味香港隨時重蹈1998至2003年金融風暴和沙士慘況，庫房長年空虛，民生維艱。此情此景下，香港未來不見曙光，應當何去何從？

入不敷支 難以扭轉 本港經濟可謂一片慘淡，樓股齊跌，而且跌無止境，連帶賣地收入亦大受打擊。去年首11個月，政府及一鐵一局共推出9個賣地項目，其中有多達6個項目流標，為本港土地供應史上出現最多流標次數的一年。而港府剛公布2023/24財政年度第四季（即今年1月至3月）賣地表，只有一幅工業用地推出拍賣，罕有全季沒有住宅或商業的官地推售，也是十多年來首次，原因心知肚明，就是樓市不振，發展商不願花錢，再推地也是流標收場而已。

業界指出，即使此次推出的工業地成功售出，全個財年的賣地收入亦只有100餘億元，連同已公布的補地價收入共約150億元，佔全年目標850億元僅約17.6%，差強人意。

更有甚者，本港進出口數據跌跌不休，去年9月本港整體出口和進口貨值，分別同比下跌5.3%和0.4%，雪上加霜。至於股票市場一池死水，國際金融中心魅力不再，同樣有目共睹。在種種不利因素下，港府入不敷支已成常態，本財政年度首8個月錄得1,641億元驚人赤字，財政儲備截至去年11月底只有6,707億元，僅及一年政府開支。

財金官員昨日就下月底發表的《財政預算案》收集意見，坦言本港在疫情後進入「鞏固期」，不可能無了期增加開支，並預料需時數年才可回復至收支平衡；又強調本季不推售住宅及商業地是「審時度勢」的決定，不代表下一季度不賣地；並事先張揚今年未必再派消費券。儘管語調故作輕鬆，但危機感迫在眼前已是眾人皆見。

目前港府庫房空虛，賣地收入、印花稅收入等全部直線大跌，開支卻依然龐大，包括發展「北部都會區」和「明日大嶼」在在需財，兩者所需上萬億元計，即使發行債券先使未來錢，一樣無法追得上開支增長。面對愈來愈大的公共財政壓力，港府各政策局及部門不得不推行「資源效率優化計劃」，扣減2024至2025年度經常開支的1%，並將2025至2026年度額外扣減1%，所節省的資源將重新調配於推行新政策云云。

公僕過多 汰弱留強 挖東牆補西牆，顯然不是正道，但在港府開源無計、財政捉襟見肘之際，也惟有如此。當局強調，社福、教育、醫療等撥款不會減，那麼，最應該減、也最有空間減，肯定是冗員過剩的公務員隊伍。本港公務員超過17萬人，絕對是龐然大物，但工作效率如何，是否大而無當，市民心中有數。就連公務員學院院長都曾經講過，公務員隊伍之中不乏「搭順風車」的心態，他們工作只是敷衍，無助提升效率，跟港府自誇的「積極有為」背道而馳，徒令政府形象受損。

事實上，申訴專員公署又好，審計署也罷，不時指出部門之間各自為政，處理市民投訴毫不積極，甚至不斷拖延，互相卸責，以致問題日積月累，積重難返。單是食環署，就連為食物業處所發牌也一味拖，署長還大言炎炎是「手民之誤」，試問這些公務員是否「搭順風車」得過且過，無心政事，還不清楚嗎？一個政府是否執政為民、是否急民所急，跟公務員人數多寡無關，而是跟公務員有沒有做好份工有關。這些年，公務員薪酬開支年年增加，目前已接近一年1,500億元的高水平，佔政府總體支出逾兩成。

必須指出，《基本法》第107條訂明，特區政府財政須以「量入為出」為原則，力求收支平衡和避免赤字。早前財金官員曾經放風，有意加稅和開闢新稅，引來社會不小反彈，現在又改口暫時無意加稅，需考慮市民和商界實際情況云云。在經濟依然不明朗之際，加稅顯然只是餿主意，只會令投資和消費更加疲乏，市道進一步萎縮。對市民孤寒，對公僕疏爽，絕對不合時宜。明乎此，最有效和最直接的節流方法，莫過於為公務員隊伍瘦身，汰弱留強，無謂再拖！