笑看天下：誰負誰勝稍對比已知曉

俄烏戰爭持續將近兩年，至今仍然膠着，兩國縱感疲憊不堪，可短期內似仍然未肯停火議和。呢，俄羅斯去年底開始大規模空襲烏克蘭，美國政府日前表示，俄羅斯最近從北韓獲得數十枚彈道導彈及發射器，並至少兩度用於轟炸烏克蘭。白宮國家安全委員會發言人柯比指出，受到美國制裁及出口管制影響，俄羅斯喺國際舞台愈來愈孤立，被迫尋求從其他立場相近國家獲得軍事裝備，其中一個就係近年加強合作嘅北韓。俄羅斯孤單？其實普京去年曾多次出訪，包括阿聯酋、沙特阿拉伯。

說來好笑，俄羅斯備受美西方制裁，至今僅獲北韓彈道導彈；反之，俄羅斯國防部表示，烏克蘭喺戰爭期間獲得54個國家援助，總值2,030億美元。此外，美國和北約動用500多顆衞星支援烏克蘭，其中70顆係軍用監視衞星，其餘係軍民兩用嘅商業衞星；美國SpaceX公司提供超過兩萬部星鏈終端機，協助烏軍組織管理和聯絡；外國向烏克蘭運送1,600多套導彈和火炮系統、200多套防空系統、逾5,220輛主戰坦克和裝甲車，以及逾2.3萬架無人機。與此同時，烏克蘭還有無數外國僱傭兵。

從以上的對比，可見烏克蘭總統澤連斯基根本係扶不起嘅阿斗，得到嘅援助金已達天文數字，援烏武器更是源源不絕，卻未能挫敗孤軍作戰嘅俄羅斯，普京嘅領導能力比之戲子總統，根本不可同日而語！

如今，歐盟和美國共和黨對全力支援烏克蘭已熱情冷卻，甚至落閘；而烏軍嘅腐敗醜聞，更令西方政要拒絕對戲子總統表達原先嘅支持！此刻，澤連斯基仍然厚着臉皮張羅數以百億美元計軍援，普京則以強勢宣布參選競逐連任，勢頭上已贏一條街！