冰鑑春秋：延長兵役將拖垮綠營

今年1月1日開始，屆齡的台灣年輕男性將面臨延長兵役至一年的問題，首批600名役男將在1月25日入伍，預計第一年將徵召9,127人補充兵力。

但無論是台灣本地媒體或外媒，訪問年輕人的反應，幾乎是一面倒的哀鴻遍野，不是說入伍打亂了人生規劃，就是擔憂自己輸在起跑點上，一出社會就矮人一截。就連支持台灣補強軍力的年輕人，也不諱言軍中亂象早已有所耳聞，就怕到最後裝備訓練統統跟不上，白白浪費了人生最精華的一年時間，卻達不到想要的目標。

事實是，台灣逐年縮減義務役徵召的情況下，多數軍營早已裁撤廢棄，裝備與教官等資源都大幅縮編，偏偏政策突然急轉彎，弄得軍方措手不及，以致第一批役男只能收納數百人，而且全部集中在陸軍，對重要的海空軍毫無幫助。2008年時，台灣全年徵召入伍人數達17.41萬人，現在卻降至9,127人，先不說一年的訓練是否有效，這區區不足一萬人的兵力，真的能達到補充戰力的效果嗎？

儘管怨聲載道，在美國的不斷逼迫下，民進黨政府還是只有硬着頭皮蠻幹，結果就是賴清德的戰況因為藍白分裂，還勉強保有一定優勢，但本就呈現逆風狀態的立委選情，在年輕人與家長一起反彈的情況下雪上加霜。一般估計，目前在立法院佔有絕對優勢地位的民進黨，在這次選後幾乎不可能繼續過半，反倒是在野勢力會大幅成長，不是國民黨單獨過半，就是藍白聯合過半。嚴峻的情勢讓民進黨全台超過15個激戰區都拉起警報，蔡英文、賴清德等人也四處奔走，要求選民再給民進黨一個機會。

民進黨延長兵役的直接影響，很可能就是役男、軍備與選情三者皆輸的悲慘結局。