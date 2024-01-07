橫眉冷看：一步步加劇危機

北韓的金正恩政權一向莫測高深，甚至有點喜怒無常。南北韓對上一次嚴重衝突，是在2010年，當時的朝軍也是突然發難，炮擊延坪島，導致南韓兩名軍人和兩個平民死亡，另有十多人受傷。今日的北韓，武器更遠比當年先進，近日在俄羅斯與烏克蘭戰爭中，俄軍被發現用上北韓製造的彈道導彈。以往的小老弟，如今已有能力反過來向老大哥提供高端武器。俄朝兩國一旦全面聯手，再加上中國、伊朗在背後支持，美西方陣營肯定討不了好去。金正恩已公開表示，他對南北韓和平統一已不存幻想。據朝中社透露，金正恩已向軍方下達命令，準備「平定韓國全境」，考慮到南韓的防禦能力不弱，也有美國軍隊作為後盾，因此在統一過程中，朝軍可以採取任何攻擊手段，包括使用核武。