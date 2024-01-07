筆下風雲：愈是軍演 愈高風險

去年的話題作《奧本海默》講述美國原子彈之父的生平，他由「戰爭即和平」的擁護者、認為只有成功研發原子彈並應用在戰場上，方可結束戰爭，帶來和平；到二戰後反對核擴散，承認各國競相研核擁核，無助和平，反而會製造更大災難。

這是「過來人」的深刻體會，但時至今日，核威懾、核訛詐、保持恐怖平衡，才是各國最熱衷的事，所謂的核不擴散早就名存實亡。君不見，沒有核武便等於任人魚肉，當年美國說服烏克蘭無核化，現在換來俄羅斯入侵；中國還是一窮二白的時候，便致力研製兩彈一星，成就今日大國崛起。

北韓作為中國的近鄰，中國擁核自強，北韓自然牢記於心。隨着美韓軍演愈加頻繁，北韓也不甘示弱，除了不斷核試，去年更同俄羅斯一拍即合，成功發射一枚洲際導彈，射程可達14,000公里，美韓無不心驚膽戰。這還不止，日前北韓向西部黃海海域發射逾200枚炮彈，嚇得南韓即時緊急疏散西北延坪島及白翎島居民。平壤早就表明，不會容忍美韓在南北韓邊境不停進行聯合軍演，直斥美韓的危險舉動勢必推向「核戰煉獄」的邊緣。尹錫悅政府無底線親美，早就將前朝文在寅政府，難得與金正恩政權建立的友善氛圍一掃而空。金正恩甚至揚言，平壤是不可逆的核武強權，兩韓為敵對和交戰中的兩國關係，永遠無法統一，雙方不再是同一民族的關係。

由此再次印證，國與國之間愈是進行軍事競賽，愈是頻密軍演，愈是大搞核威懾，距離和平只會愈遠。兩韓明明是同種同文，尚且弄成永遠敵對關係，如今全球進入東西爭霸新時代，從俄烏戰爭到以巴戰爭，以至中美對抗愈演愈烈，各不相讓下，作用力愈大，反作用力亦愈大。