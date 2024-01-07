趁母熟睡逕自入房 7歲女童墮樓身亡

昨日凌晨一名患有自閉症及過度活躍症的7歲女童，在秀茂坪住所，疑趁母親在客廳倦極入睡，逕自走入睡房後意外墮樓。女童母親未幾醒來，驚覺女兒不知所終，並赫見睡房窗戶無故被打開，深感不妙遂報案求助。救援人員趕至搜索，在大廈平台尋獲女童，惟已證實她傷重不治。母親驚悉噩耗大受打擊，其後不適需送院檢查。執法部門經初步調查後，相信事件無可疑，女童死因有待驗屍確定。

昨日凌晨3時49分，安達邨智達樓一名姓霍（41歲）女子報案，指早前發現其7歲女兒失去蹤影，其後留意到睡房窗戶大開，懷疑她意外墮樓。救援人員接報趕至，登上大廈平台搜索，未幾尋獲重創昏迷的女童，惟經檢查後證實她已當場死亡。霍婦難以接受喪女事實，一度表現激動，並因傷心過度不適，需由救護車送院檢驗。

確診自閉症及過度活躍 執法部門在現場未有檢獲遺書，經初步調查後，相信死者是趁母親睡着時開啟睡房窗戶意外墮樓，案件沒有可疑，案件列作「有人高處墮下」。此外，由於女童墮樓時撞毀煤氣喉，煤氣公司人員需進行檢修，期間有消防員拖喉戒備。

消息指，死者讀小學二年級，在單親家庭長大，除了母親，另有一名正在唸中學的姊姊，母女3人相依為命，於數個月前始遷入智達樓一高層單位。據悉，女童確診自閉症和過度活躍症超過兩年，因應其病況，平日會在學校寄宿，假日始返回家中，並需定時到醫院精神科覆診。

曾高空擲物 母客廳陪瞓 根據習慣，涉事女童約於深夜11時睡覺，而霍婦顧慮到女兒有時候會高空擲物，遂陪她睡在客廳的床，床的位置遠離窗口，窗戶亦有緊鎖。

前晚，霍婦讓女兒服用醫生處方藥物後，因倦極先行在客廳睡着，至昨日凌晨約2時，霍婦睡醒後發現異狀遂報案求助。有鄰居表示，平日只目睹3母女出入，死者性格較活躍，經常把家中玩具擲落街及在家中大叫，有時更會亂按鄰居門鐘，但不曾見有社福人員上門探訪。