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偷鄰居千元波鞋 53歲女就逮

涉案女子被帶走調查。 涉案女子被帶走調查。
涉案女子被帶走調查。
【本報訊】去年12月31日，青衣區執法部門接獲長康邨居民報案，指放置在單位外的一對價值千元的波鞋被盜去。人員經深入調查後，鎖定一名懷疑涉案女子，至昨日在長康邨康安樓外，以涉嫌「盜竊」拘捕該名53歲女子，並起回案中失物。涉案女子已被帶走扣留調查。
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