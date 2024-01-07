澳門消息：收酬開戶助電騙黨洗錢 29歲港男澳門關口落網

【本報綜合報道】再有港人涉嫌協助犯罪集團收取及清洗騙款在澳門被捕。澳門執法部門昨日表示，涉案男子承認數年前開設銀行帳戶，為犯罪集團收取及清洗騙款，涉及至少55萬港元，近日入境澳門時當場被捕。該港男否認參與詐騙，現被控清洗黑錢及相當巨額詐騙罪，移送法辦。

涉逾500萬元殺豬盤騙案 被捕港男姓歐陽，29歲，報稱倉務員。他前日（5日）經港珠澳大橋口岸入境時被截，有人承認早前收取6,000港元報酬，開設3個銀行帳戶供香港犯罪集團操作，但相關帳戶在犯罪集團完成操作後經已注銷。

案情指，澳門執法部門於2021年接獲報案，指一名澳門女子疑墮「殺豬盤」騙局，她於同年2月在網上認識一名自稱從事黃金投資的男子，期間有人聲稱可協助投資黃金，更可快速獲回報。由於對方常於社交網上展示奢侈的生活照，令事主相信男子是成功人士，因此信以為真。

女事主其後按對方指示在不知名網站註冊，再匯款至海外銀行充值投資。在首次投資12萬港元，事主獲利4,000元人民幣後，續分多次加額匯款合共420萬港元及90萬元人民幣投資，直至有關網站失效，未能提款才察覺受騙。澳門執法部門接報後透過匯款戶口鎖定涉案香港男子，並在前日於港珠澳大橋口岸將之拘捕。