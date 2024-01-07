六合彩 億元頭獎 1.5注瓜分

投注額破2億 $10注派7361萬 近億元彩池的新年金多寶昨晚攪珠，結果頭獎1.5注中，每注派彩高達7,361萬元，二獎亦有多達12注中，幸運兒名副其實過肥年！大批市民昨日紛紛到各區投注站下注，被稱為幸運投注站、曾售出47次頭獎彩票的中環士丹利街投注站更排起長長人龍，市民大都要排隊10分鐘才能投注。投注於昨晚9時15分截止，馬會公布錄得總投注額高達2.17億元，馬會表示，頭獎幸運兒一人下注10元彩票、單式；另一半注幸運兒則透過手機程式下注複式彩票。

24 4 33 34 老是常出現 昨晚六合彩攪出的號碼為：1、4、24、31、33、34，特別號碼：2。由於多次頭獎沒人中，多寶獎金增至逾8,200萬元，此前估計若10元一注獨中，頭獎幸運兒可捧走9,600萬元，不過，昨晚攪珠結果是頭獎1.5注中，每注派7,361萬元。馬會之前曾公布由2002年7月4日至最新一期2024年1月3日攪出六合彩的熱門號碼，昨晚六合彩再有多個幸運號碼跑出，包括過去曾攪出454次的24，及曾攪出448次的4號，同時曾分別攪出442次的33及34亦再次跑出。

市民李小姐昨到中環士丹利街投注站，她打算用100至200元購買電腦飛，如幸運中獎會將一部分捐贈給老人家，亦會用獎金去旅行。市民蔡先生亦表示買了電腦飛，另外有兩注是自選號碼，總共花費40元，他表示剛於去年的夏天到瑞士旅行，他表示如幸運中獎將第一時間再到瑞士，「去住番一個月，瑞士好靚㗎，無得頂！」

買了一注10元試試運氣的陳先生認為，1、3、27及43是他今日的幸運號碼，他笑言如中了頭彩將不知應如何管理龐大的獎金，「要同屋企人商量吓先。」郭小姐及蘇小姐到投注站花費約100元投注，郭小姐表示如中獎會第一時間去旅行，蘇小姐則笑言「應該都唔會係我中。」

士丹利街投注站最幸運 翻查過去紀錄，六合彩已連續5期無人中頭獎，對上一次已是上年12月19日的攪珠，該期頭獎每注獎金逾6,100萬元，共有1.5注中獎，分別為10元一注及5元半注，兩位幸運兒均是到投注站購買實體票，一注中幸運兒的彩票是於荃灣沙咀道投注站購買，而且只是6個號碼的運財獎券，而半注中的則是於石硤尾偉智街投注站買得。

根據馬會紀錄，過去12個月攪出最多的6個號碼分別為4、12、18、20、32及40號，其中18號更攪出36次，12、32及4號亦攪出30次或以上。而截至去年10月4日計算，幸運投注站仍是以中環士丹利街投注站以47次領先，其次屯門市廣場投注站及荃灣青山道投注站分別以44次及40次緊隨其後。