737 MAX 9半空甩門 本地航空公司購15架同款機

【本報訊】美國飛機製造商波音公司旗下的737 MAX系列型號客機屢現飛行事故，令人擔心其是否安全。上周五（5日）於美國發生的阿拉斯加航空一架客機飛行期間門窗飛脫事故，涉事客機機型正是波音737 MAX 9，而本港去年有航空公司訂購了15架同款飛機，最快今年交付。該航空公司回覆本報查詢指，已知悉相關事故，相信波音公司及美國聯邦航空局會認真處理及進行詳細調查。

料部分今年交付 去年3月，本港剛恢復與世界各地通關不久，有本地航空公司與美國波音公司於本港舉行簽約儀式，本地航空公司簽署訂購15架波音737 MAX系列型號737-9客機，預料於今年至2027年期間交付，屆時將成為該公司機隊的主要機型，配合其開拓國際長途航線服務的中長期規劃。另外，由於該批客機的客艙空間較大，該本地航空公司稱接收新機後或會推出商務客位，提升服務水平。

波音737 MAX系列的另一型號737-8客機，曾於半年內發生兩宗空難事故，導致該型號客機一度全球停飛。事後波音修改設計，本港亦於前年年初批准該款客機於本港空域飛行。出席該簽約儀式的波音民用飛機集團總裁斯坦迪爾被問到相關安全事故時，稱已解決問題並作出艱難改變，他形容該系列客機已回歸，並正安全運作。

香港航空指，該公司機隊全部以空中巴士營運，並無引入波音客機。國泰航空及旗下的香港快運則指，沒營運波音737 MAX 9客機。民航處回覆，目前香港並沒有任何波音B737 MAX系列型號飛機註冊，該處會密切留意事態發展、相關調查和監管機構的最新資訊。