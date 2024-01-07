東呼即應：食肆休業告示啜核 「去芬蘭浴搵聖誕老人」

【本報訊】香港好多食肆都是小本經營，店主往往身兼數職，相當困身，即使休息一天半天，也擔心得失顧客，斷了財路。《東呼即應》發現網上流傳的一張照片，一家食肆門口張貼告示，上面寫上「店主去芬蘭浴搵聖誕老人，休息壹點五天，祝各位冬至快樂」。

廚師疑「割包皮」停晚市惹回響 然而有人留意到，告示上芬蘭浴的「浴」字，好像是被人惡搞後加上。芬蘭沒錯是有一個聖誕老人村，但「芬蘭浴」跟聖誕老人又有何關係？的確令人百思不解，耐人尋味啊！

之不過，因字裏行間而令人想破頭，或許正中餐廳東主下懷了。事關寥寥幾筆的一紙告示，能引起回響就是好事，其實去芬蘭浴找聖誕老人還不算絕，之前便有店家在門口張貼告示，其字句描述令不少網民以為廚房師傅「割包皮」而暫停晚市，事隔多個月許多人仍印象深刻，證明這一刀捱得值了！