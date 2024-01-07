東呼即應：檢控僭建貧富雙標 政府執法勿大細超

紅山半島無王管 東呼即應揭打擊放緩 同樣涉及僭建，當局對權貴豪宅同庶民舊樓似有兩套執法尺度。因去年一場世紀暴雨引發山泥傾瀉，而被揭發多處僭建及霸佔官地的紅山半島，屋宇署和地政總署巡查發現，紅山半島臨海獨立屋的違規比率高達八成二！《東呼即應》留意到有關數字，反映佔地僭建的亂象長期存在，但相關檢控等後續行動，署方仍停留「考慮」層面；反觀一些沒有即時危險的舊樓僭建物，當局早就手起刀落、窮追猛打了。

其實權貴僭建，時有所聞。唐英年豪宅和律政司前司長鄭若驊丈夫潘樂陶的大宅，就是經典案例。若非去年一場黑雨沖走港府的遮羞布，令到佔地僭建的違規現象避無可避，當局會否主動巡查那班富人大宅？屋宇署及地政總署早前聚焦巡查紅山半島臨海一帶其餘85間獨立屋，只有15間未有發現僭建或非法佔用政府土地！至於後續行動，署方只是按巡查結果，陸續向有關業主發出清拆令及飭令停止佔用土地通知。如果不對權貴人士的違規僭建依法提出起訴，那就難怪市民質疑嫌貧愛富，雙重標準。

議員籲禁違規物業買賣 一旦證實違規，署方就必須提出檢控。立法會議員江玉歡表示，香港的僭建情況普遍但往往未能果斷執法，公眾都相當關注今次紅山半島的執法行動，畢竟涉及嚴重的僭建，還霸用官地，若只提警告而不檢控，實在說不過去。因此，一定要有嚴厲的罰款，如果像過往那樣只發出一道建築命令，可以拖延很多年都不去還原。江玉歡認為，要有效打擊佔地僭建，若發出建築令的，必須在短時間內清拆還原，與此同時也一定要檢控，如果不提檢控，違規者不痛不癢就無所謂，另外亦要修例，不允涉嫌違規的物業買賣，以杜絕僭建行為。

倡按樓價百分比設罰則 泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚指全球暖化，極端天氣較多且嚴重，當風季雨季的時候，如果僭建之後又在上面重新建築的話，有機會導致生命或財產的損失。對於執法來說，港府近年已經陸續使用無人機，地理三維的資訊比以往發達和充裕，在監測和檢控上，相對以往容易。罰則方面，可以按照屋苑價值的百分比來計算，或者以其應課差餉租值的倍數去計算罰則，或參考汽車違規罰款告票的形式，一旦發現違規情況就立刻發出告票，例如在28日之內，沒有交告票款，或者沒有糾正相關僭建，就會發出第二張告票，相信阻嚇力會更加大。

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