昨日小寒 最低氣溫仍有17℃

【本報訊】近日氣溫和暖，昨日雖是「小寒」，但亦不算冷，最低氣溫仍有攝氏17度。不過，傳統智慧有「小寒天氣熱，大寒冷莫說」。天文台昨日亦提醒市民，本港近期天氣不算寒冷，但未來數天早上仍然清涼，呼籲市民「唔好掛住騷肌冷親呀」！

天文台紀錄顯示，1917年1月6日小寒日，是歷來最寒冷的小寒日，當日最高氣溫僅攝氏10.7度，平均氣溫低至攝氏9.1度；至於歷年最和暖的小寒日則是1931年的1月6日，當日最高氣溫為攝氏26.1度，平均氣溫亦達攝氏22.1度。至於近年的小寒日，平均氣溫大都介乎攝氏18.8度至攝氏21度之間。

未來數天早上仍然清涼 傳統曆法中，小寒即代表頗寒冷，但仍然未到最凍，俗語「冷在三九，熱在三伏」，三九即是冬至之後的第三個九天，一般為北半球全年最寒冷的時期，而小寒之後就差不多「三九」，故天文台提醒市民留意天氣變化。

至於今日天氣，一股清勁至強風程度的東北季候風會在今早抵達華南沿岸，隨後一兩日該區雲量較多，早上天氣清涼。受較乾燥的季候風補充影響，下周中期華南沿岸天色較為明朗，早上天氣仍然清涼。