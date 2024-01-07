積極探訪長者鄰居 退休老師獲表揚

【本報訊】俗語說「遠親不如近鄰」，朝夕相對的鄰居是社區生活的重要支援。有機構昨舉辦模範鄰居選舉，表揚模範鄰居及其事迹，當中有居住於深水埗區的退休小學老師，持續參與長者探訪工作，協助目不識丁的長者理解政府文件的內容；亦有居住於元朗區的視障人士，為同路人開發免費讀屏軟件工具。

鄰舍輔導會自1983年起，每5年舉辦模範鄰居選舉，今屆的選舉主題為「讓愛傳承」。有關選舉去年8月舉行，兩個月提名期結束後，由社工、大專院校義工等，與參選者進行訪談並撰寫報告。其後根據報告內容選出入圍者，並最終選出十大模範鄰居，當中包括青年、長者、照顧者、退休人士、視障人士等。

開發讀屏軟件 視障人士得獎 十大模範鄰居得獎者之一、居住於深水埗區的黃笑梅，是一名退休小學老師，雖然已年屆高齡，但8年前當選樓長後，持續參與長者探訪工作，當聽到長者有需要時，會主動協助，例如協助目不識丁的長者理解政府文件的內容、協助拾紙皮維生的長者申請食物銀行援助等。

另一得獎者呂志鴻是視障人士，居住於元朗區，亦是香港盲人輔導會的「結伴瞳行」支援服務中心的義工，為其他視障人士及照顧者，提供智能手機操作的支援服務，更於2007年開發免費讀屏軟件工具，協助視障人士提高生活品質、增加學習興趣，以至提高就業機會，而受益用戶遍布全球。