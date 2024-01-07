牙科需求大 擬引入非本地培訓牙醫

【本報訊】政府擬修訂《牙醫註冊條例》，建議要求本地牙科畢業生須於公營醫療機構實習一年才能正式註冊，並同時考慮規定在指定機構服務一定年期，並引入非本地培訓牙醫，經有限度註冊在公營機構提供服務。醫務衞生局常任秘書長陳松青昨日表示，當局會加強本地培訓，增加輔助牙科專業人員，包括與職業訓練局商討增加牙齒衞生員的培訓名額，以應付洗牙及輕度補牙工作。

研醫療券擴至深圳牙科適用 政府推動不同群組建立定期檢查牙齒的習慣，包括長者醫療券在使用1,000元作預防疾病用途後，可額外獲500元資助。陳松青出席電台節目時透露，正計劃擴展醫療券在內地使用範圍，涵蓋至深圳牙科醫療服務機構。目前收到不同機構表達有興趣。另外，關愛基金長者牙科服務資助與鑲假牙相關的要求會在今年第3季取消，服務將擴展至補牙等服務。

政府亦計劃推出青少年護齒共同治理先導計劃，資助合資格中學生使用私營牙科檢查服務。陳松青表示，計劃目的是推動青少年預防性牙科護理服務，配合「早預防、早發現、早治療」的基層醫療藍圖目標。目前小學生可透過學童保健檢查牙齒，期望新的先導計劃可培養中學生定期檢查牙齒習慣，推動牙齒護理教育，預防出現牙患。

陳續指，牙齒護理服務費用較治療便宜，期望由政府提供部分補貼，制訂市民可負擔的價錢。當局今年內與業界商討制訂細節，最遲明年年初推出。