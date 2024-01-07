沙頭角開放 商民憂名額再多損治安

【本報訊】第二期沙頭角開放計劃昨日舉行啟動禮，政府表示自從沙頭角碼頭禁區在前年6月開放後，已有超過860個旅行團、近3.4萬名旅客，通過計劃走進沙頭角，證明沙頭角的歷史文化及自然景致，具備獨特性、吸引力和充分的旅遊價值。有沙頭角商戶說，訪客增加帶動生意額上升，歡迎政府開放禁區。有商戶及居民認為，現時每日一千個到訪名額已足夠，擔心再多人會影響治安。

沙頭角街市食肆東主殷先生表示，歡迎政府進一步開放禁區，指生意增加了兩成，有時不夠人手上菜，顧客都能耐心等待。沙頭角街市海味店東主亦說，生意增加約一成，以本地遊客比較多。餅店東主則稱，生意增長不足一成，亦認為現時遊客名額已足夠，如再增加人流，社區設施配套會不敷應用，太多外來人亦會令社區變得複雜。

引入「外島遊」循環航線 有沙頭角居民亦指，沙頭角是一個平靜社區，暫時沒有出現治安問題，但擔心如果有更多外來遊客到訪將會有影響。有居民則表示，第二期開放後多了遊客，令沙頭角變得熱鬧，並沒有影響居民的日常生活。

今次沙頭角開放計劃，亦會引入一條新的「外島遊」循環航線，利用沙頭角鄰近地質公園的優勢，方便遊客一併遊覽沙頭角附近的外島，推動自然文化生態旅遊。至於最新增設的中英街花園，則設有瞭望台讓普羅大眾眺望充滿歷史特色的中英街。

此外，公園還放置了一比一大小的復古火車頭，和模仿舊日沙頭角火車站的裝置，亦設有展示國家級非遺項目「沙頭角魚燈舞」場景的魚燈廣場、沙頭角鏡中鏡等多個新「打卡點」。