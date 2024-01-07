黎智英案 英媒稱屬政治審判 華使館駁斥促客觀

籲摒棄殖民思維 停抹黑攻擊中港 壹傳媒黎智英違反《港區國安法》一案上月18日開審後，境外政治勢力及媒體便持續有行動，英國《衞報》在同日發表一篇社論，批評本港法庭審理該案是一場政治審判，打壓新聞自由。中國駐英國大使館發言人畢海波上周五（5日）在《衞報》刊登署名文章，反駁社論歪曲事實、誤導公眾，敦促該報堅持客觀公正原則，摒棄殖民思維和意識形態偏見，停止抹黑香港法治，停止惡意攻擊中國，為中英關係發展增添正能量，而非相反。

對於《衞報》這篇題為《這場虛假審判是香港又一個慘淡的日子》的社論，並指黎智英案是赤裸裸的政治審判，《港區國安法》審判定罪率為百分之百，指黎智英極有可能在監獄中度過餘生。社論又指，北京政治干預已導致外國公司離開香港。而畢海波則於上周五發文反擊。

畢海波指出，該篇社論抹黑《港區國安法》，有關北京干預香港致外資離開等指控都是錯誤和誤導公眾。畢強調香港奉行法治，違法者必須承擔責任，黎智英是反中亂港暴亂的策劃者和煽動者，公然勾結外部勢力危害國家安全，對種種惡劣行徑負有責任。香港司法當局依法審理此案，合情、合理、合法，任何破壞香港繁榮穩定、誹謗《港區國安法》的企圖都不會得逞。

英前外相投書 叫港府放人 另外，繼日前黎智英的兒子在英國與政界人士會面、乞求外力介入後，黎智英案件的國際律師團隊上周四（4日）亦向聯合國特別報告員作出緊急呼籲，表示有可靠證據顯示案件關鍵證人李宇軒曾經在內地監獄被逼供，作出不利黎智英的證供。

香港控方近日在審訊期間點名多名英國公民是黎智英「共謀者」，英國人權組織「香港監察」6位贊助人上周四投書英國《泰晤士報》，批評黎智英的審訊是「對法治的嘲弄」，促請英國外相卡梅倫譴責，並再次呼籲港府釋放黎智英。投書人包括英國前外相聶偉敬（Malcolm Rifkind）、英國御用大律師尼斯（Geoffrey Nice）及上議員奧爾敦（David Alton）等。