訪海洋公園了解本地河溪生態

【本報訊】香港大大小小的溪流，均存在不同的生態環境，包括高地山溪、低地河溪、河口、沼澤等，非常適合淡水物種棲息。海洋公園去年開幕的新展館「本地河溪生態館」，就展出本地原生淡水生境下，多種淡水物種及河岸動植物，包括擬平鰍、廣東米蝦及黑眶蟾蜍等。

擬平鰍是展館內的本地淡水物種之一，通常會成群棲息於急流內，扁平的身體結構有助適應水流較急速的河段，主要的食物是各種小型無脊椎淡水動物及藻類。一般野外所見的個體長約5厘米，少數會生長至7至8厘米。

包括擬平鰍廣東米蝦黑眶蟾蜍 另一館藏物種廣東米蝦，是乾淨河溪的指標，身長僅3至4厘米，身體布滿黑點，通常是透明，亦有紅、黃、綠、藍及啡等體色。廣東米蝦的吻突較短，以嘴巴附近4隻有小鉗的步足，剪碎和刮擦微細有機物或藻類，再用細小的顎足快速送入嘴巴。

黑眶蟾蜍俗稱「癩蛤蟆」，本地廣泛分布及常見的蛙類品種，體色由褐黃色至深棕色不等，全身布滿疣及小瘤，且四肢較短，不善跳躍，身長約5至10厘米。黑框蟾蜍眼後的一雙大耳後腺，除了可分泌毒液對付敵人，還能製成中藥蟾酥。