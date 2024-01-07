垃圾徵費指定膠袋 將於3000地點出售

【本報訊】垃圾徵費將於今年4月1日實施，環境及生態局局長謝展寰昨表示，政府會在3,000個地點出售指定垃圾袋及標籤，包括超市、便利店、藥房、屋邨管理處等，以便利市民購買，詳情本月稍後公布。對於網上有人出售垃圾徵費指定垃圾袋，謝指初步調查涉及的垃圾袋是數年前試行計劃的模擬指定袋，不能用於實施的垃圾徵費，並已通知海關跟進調查。

網賣模擬袋交海關調查

謝續稱，有關認可售賣點會有清晰標示，如並非認可地點售賣指定垃圾袋，將構成罪行，可被罰款20萬元，如售賣假的指定垃圾袋，可被罰款50萬元及監禁5年。他又指，指定垃圾袋會有防偽特徵，呼籲市民要到認可地點購買，當局會與海關加強在市面及網上監察及巡查。謝又指，當局去年8月起做了大量垃圾徵費宣傳工作，並提升回收配套，綠在區區已有超過170個公共收集點遍布全港，未來會安排在50個公共屋邨設立小型回收便利點。