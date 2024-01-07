擁長者初生兒兩類家庭 新居屋共40%單位優先揀

【本報訊】《施政報告》提出兩項涉及房委會推行的鼓勵生育措施，據了解，房委會資助房屋小組本周四（11日）將開會審議計劃細節，其中「家有初生優先選樓計劃」將於「居屋計劃2024」實施。消息指，該期居屋將預留佔總數約四成單位，供「家有長者」及「家有初生」兩類合資格家庭揀選，而「家有初生」合資格家庭本身亦有正常申請號碼，有需要可以按原有次序揀樓。

「家有初生優先選樓計劃」旨在增加新生嬰兒家庭購買資助出售單位機會，消息稱，房委會將讓有未滿3歲嬰兒的家庭抽籤及優先選樓，直至該子女年滿3歲；每次出售居屋及綠置居，「家有初生」家庭可與「家有長者」家庭同享優先揀樓資格，合共單位配額為40%。

未推配額平均分配各屋苑 至於房委會委員招國偉早前提及，將「家有長者」30%配額平均分配到各推售屋苑，讓其他申請類別申請者亦有機會選購較受歡迎地區的屋苑，但消息指，今次四成配額仍以整體數目計算。此外，房委會今年4月1日起亦會推出「家有初生優先配屋計劃」，去年10月25日或之後有嬰兒出生的家庭，輪候公屋時間可縮減一年。