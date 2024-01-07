綠置居首見3房單位 樓王售461萬

4屋苑共推2537伙 麗玥苑首期7.7萬可上車 房委會旗下綠置居是不少公屋居民置業的一大選擇，消息稱，該會最快今年首季推售新一期綠置居，共2,537個單位，包括於2027年入伙的長沙灣麗玥苑，擬以市值五二折定價，共提供2,359伙，售價在154萬至461萬元之間。今次推售單位的最大特色是首次有實用面積超過600平方呎、可分成三房的大單位，面積達646平方呎共有77伙。另外3個重售綠置居屋苑中，前年推售的油塘高宏苑及馬鞍山錦柏苑因折扣率調整，今次重售平均呎價比初售時高逾一成。

位於荔枝角道及東京街交界的麗玥苑為今次唯一推售的新盤，屋苑共有3座，單位實用面積介乎280至646平方呎，其中1,084伙為371至425平方呎單位，佔總數46%，部分可分間兩房。當局已宣布所有由2026至27年度起建成的資助出售房屋，實用面積不能小於26平方米（約280平方呎），據悉，麗玥苑是首個受惠屋苑，而該屋苑的售價則參考了2023年11月鄰近私人和其他資助出售房屋項目在公開市場成交資料而制訂，以市值的五二折定價，預料平均呎價6,470元。

按「入場費」最低154萬元的單位計算，合資格準買家只需支付樓價5%作首期，約7.7萬元即有望「上車」。而461萬元售價的單位亦是綠置居推出以來最貴的「樓王」單位。新一期綠置居預料今年第二季攪珠決定揀樓次序，第三或第四季開始揀樓，房委會將預留700個名額予「家有長者」綠表家庭申請者，以及200個名額予綠表一人申請者。

高宏苑錦柏苑貨尾「加價」 另外，新一期綠置居亦會推售其他貨尾單位，包括合共約170伙位於鑽石山啟鑽苑、油塘高宏苑及馬鞍山錦柏苑。其中高宏苑及錦柏苑初售時是以四一折定價，但今次是五二折，縱使私樓樓價下跌，但重售平均呎價仍比初售時高約10.5%；啟鑽苑則因市值價下跌15%，加上折扣率由五折變為五二折，重售平均呎價下跌11.8%。

綠置居已推出多期，房委會亦檢視過去計劃，認同綠表買家往往會選擇地段較好、面積較大的單位，因此刻意調整單位組合比例，在情況許可下嘗試盡量增加大面積單位。資料顯示，綠置居計劃於2016年10月推出以來，大單位仍以新蒲崗景泰苑實用面積達494平方呎為最。

麗玥苑配套優越料搶手 議員梁文廣表示，麗玥苑位置非常優越，附近有公園、泳池及商場街市等配套，相信銷情理想。談到單位料以市價52折出售，他認為以借最高按揭95%計算，首期只需7至8萬元已可「上車」，不過，面對外圍及本港經濟不穩下，市民置業前仍應清楚考慮未來的負擔能力才入市。

至於油塘高宏苑及馬鞍山錦柏苑貨尾單位，梁文廣預料，這兩個屋苑「貨尾」單位銷情不太樂觀，主要基於細單位為主，價錢或較初售時高，對公屋居民未必有吸引力。