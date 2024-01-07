醫健：罕罕而談：患罕病也可以打蛇針

帶狀疱疹俗稱「生蛇」，是由引致水痘的帶狀疱疹病毒引起的疾病。曾出過水痘，即使痊愈，病毒也會潛藏在神經節中，並進入休眠狀態。當身體免疫力下降，病毒便有機會「甦醒」，出現「生蛇」。

預防「生蛇」，保持良好的免疫系統功能是關鍵，除了注意均衡飲食、進行適度運動和充足休息外，亦可考慮接種俗稱「蛇針」的帶狀疱疹疫苗。但罕見病患者的身體免疫力較弱，注射疫苗會否誘發生蛇呢？

安全性高 分兩次接種 新的蛇針屬重組疫苗，使用重組病毒製成，安全性高。疫苗幫助提高免疫系統對帶狀疱疹病毒的防禦能力，從而減少生蛇機會，即使不清楚自己曾否出水痘，也可以放心接種。曾經生蛇的患者也可以接種疫苗，減低再次生蛇的機會。

新蛇針分兩次接種，第一次接種後要等兩個月才接種第二次。目前的臨床試驗表明，新的蛇針可以帶來最少10年有效的保護力。控制免疫系統的藥物或有可能抑壓蛇針的功效，但研究表明蛇針的免疫反應不會受影響，仍然能產生足夠的抗體帶出有效的保護力。

罕病患者應與醫生商量打蛇針時間。正常情況下，打蛇針不需暫停服用常用藥物。當病情反覆，又或正調校藥物，則應等到疾病得到良好控制和免疫抑製程度較低時接種。正在生蛇的患者應把握病發後黃金72小時內求診，服用抗病毒藥物，盡量紓緩症狀。疫苗接種則應延至急性期結束後。

聖雅各福群會的惠澤社區藥房推出了一個先導計劃，向公立醫院有生蛇風險人士提供以相宜價格接種新的蛇針。有需要的病友可向惠澤社區藥房查詢。風濕科專科 陳珮珊醫生

香港罕見疾病聯盟