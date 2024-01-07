13個月大女嬰 染甲流併發腦炎

【本報訊】雙疫襲港，再有一名13個月大女嬰感染甲型流感後併發腦炎，她的一名家居接觸者現時出現病徵。衞生防護中心初步調查顯示，女嬰沒有接種今季季節性流感疫苗，潛伏期內沒有外遊。而衞生防護中心監察本港疫情發展的第52周（即2023年12月24至30日）報告顯示，期內共錄得23宗確診流感的嚴重成人個案，當中10人死亡，以及11宗與新冠有關的嚴重及死亡個案。不過，本港衞生官員昨日談到防疫措施時仍稱，本港防疫工作已採用新模式，無意重推「口罩令」。

衞生防護中心昨日表示，該名13個月大女嬰過往健康良好，去年12月28日開始發燒、咳嗽和流鼻水。翌日（12月29日）曾到一間私家醫院門診部求醫，期間出現抽搐被送往威爾斯親王醫院急症室，同日入院治理，但於12月30日自行出院。

元旦日，她再次出現抽搐被送到香港中文大學醫院求診並入住該院，翌日因徵狀惡化轉到威院兒童深切治療部。其呼吸道樣本經化驗證實帶有甲型流感（H3）病毒，臨床診斷為甲型流感併發腦炎。現時病人已情況穩定。

衞生官員昨早出席一個電台節目表示，冬季流感高峰期較預期遲，但情況並非少見。他估計與去年11月本港天氣較熱有關，又指原以為冬季不會太凍，但聖誕期間天氣寒冷，故當局預計高峰期很快來臨。

港府稱無意重推口罩令 該官員又說：「不論是病毒本身已變異、變種，達到其嚴重性已降低了，亦已有有效疫苗、有效的治療、診斷方法……毋須用強制的方法來控制疫情。」因此，政府無意重推「口罩令」，目前治療方法有效，毋須再用強制的方法控制疫情。

香港大學微生物學系講座教授袁國勇早前建議加強在口岸篩查發燒病人，該官員認為暫時無迹象顯示本港出現新的病原體，鑑於本港已進入復常，任何措施都要考慮對整體社會及國際的影響，貿然在口岸對入境旅客作檢測，亦看不到有何作用。