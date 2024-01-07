大潭峽懲教所 爆腦膜炎雙球菌 醫學監察逾20人

巴籍假難民確診 可致命防護中心查病因 過往健康良好的37歲男子上周四（4日）出現輕微神志不清，被即時安排到瑪麗醫院急症室求醫。衞生署衞生防護中心昨表示，病人其後因發燒被轉往瑪麗醫院深切治療部（ICU）留醫，臨床診斷為腦膜炎。病人的腦脊液樣本經化驗後，證實帶有可致命的腦膜炎雙球菌。據悉，男病人為大潭峽懲教所的一名干犯《入境條例》的巴基斯坦假難民，正等待遣返。

密切接觸者已服預防藥物 個案顯示，患者自去年12月初入住南區一間懲教署院所，直至今年1月3日期間健康情況一直穩定。防護中心正進行流行病學調查，並為所有密切接觸者安排預防藥物。所有密切接觸者至今沒有出現病徵。相關院所亦已按中心建議對相關的環境進行即時消毒。調查仍在進行中。消息指，男病人來自位於石澳道110號的大潭峽懲教所，該院所收容額有160人，在囚人士乃根據《入境條例》被羈押的成年男性羈留者。病人同活動室的在囚人士共20多人，已服食預防藥物及正接受醫學監察。

經飛沫傳播 潛伏期2至10日 根據2023年須呈報的傳染病統計數字，去年共有5宗腦膜炎雙球菌感染（侵入性）。腦膜炎雙球菌感染是由腦膜炎雙球菌所引起的，當細菌入侵血液（腦膜炎雙球菌血症）或包圍腦部及脊髓的內膜（流行性腦膜炎）時，可以引致嚴重病症。此病主要經由患者咳嗽或打噴嚏而產生的飛沫或直接接觸患者呼吸道分泌物而傳播，潛伏期由2至10天，一般為3至4天。

流行性腦膜炎的病徵包括發高燒、劇烈頭痛、頸部僵硬及嗜睡，亦會有嘔吐、畏光或皮疹等情況出現，若情況嚴重更可造成腦部損害或死亡。腦部損害可導致智力受影響、智力發展遲緩、失聰及電解質失衡。侵入性腦膜炎雙球菌感染更可引致關節炎、心肌炎、眼內炎或肺炎。

腦膜炎雙球菌感染是一種嚴重的疾病，病徵包括突發性發燒、劇烈頭痛、皮膚出現瘀斑、休克，而嚴重者甚至會。患者須盡快接受抗生素治療。與患者有緊密接觸的人士則須接受醫學監察，以察早期病徵，並在有需要時服用預防性藥物。旅遊人士染上腦膜炎雙球菌感染的機會一般較低，但在旱季（12月至6月）於非洲撒哈拉沙漠以南，即由塞內加爾至埃塞俄比亞的地區的染病機會較高。