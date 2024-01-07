本季不推住宅地 死撐勿擔心供應

【本報訊】去年多幅土地流標，政府今季停賣住宅地的問題，財金官員回應指，考慮到住宅市場較為淡靜及輕微下調，不適合在這個季度推住宅地，但強調不代表下一季不賣地。

財金官員表示，早前有土地流標，樓市正輕微下調，觀察到很多土地都集中在東涌，認為雖然供應量足夠，但要有多樣性，因此不同地區分造地都需要努力，今季不適宜推售住宅地，並不代表下季不再推售。

至於會否影響賣地收入，他又指回顧以往，每個年度賣地收入可低至百多億元，高至千多億元，因此短暫的波動不用太憂心，重申政府會繼續造地，市場條件未合適，政府可以暫不推售，當樓市回升，市場對土地有需求，就可以推售，緩減樓市上升的壓力，令市民知道土地供應穩定和持續，認為毋須擔心。

樓價挫5.6% 月均僅3000宗交易 另外，去年本港樓價下跌5.6%，交投量低，平均每月3,000宗交易，樓市較靜，在低位輕微調整。股市方面，去年下跌14%，每日交投量大約1,000億元。