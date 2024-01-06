龍七公：專員大人英明 市民額手稱慶

近日，新一屆區議會陸續舉行會議。區議會改革後，民政專員兼任議會主席，儼然小特首。鏡頭前只見中西區民政專員君臨天下，指點江山，就議會工作定下KPI（績效指標），要求每名議員過年前家訪起碼25戶。

硬性規定家訪次數 議員聞言，大多面有難色，更有數位與會者敢冒大不韙，出言挺撞。有議員指出，山頂乃高尚豪宅區，要入屋作家訪，難如登天。另一位議員解釋，豪宅保安嚴密，就算同座住客，也不可隨便派發物資。更有地委界議員查詢，自己若在其他區進行家訪，是否亦可計算KPI內。縱有議員即場針鋒相對，專員大人面無懼色，並重申「做到家訪是最理想，如要獲取某些資訊，要做家訪先看到，例如看到居民的居住環境等……」

此位專員英明神武，才智雙全，緣何不知山頂區居民非富則貴，重視私隱，豈會隨便讓公職人員入屋探訪？其實，鐘鳴鼎食之家有甚麼好看呢？眾所周知，地政總署及屋宇署顢頇無能，對豪宅僭建常視而不見。呵呵，難道專員大人忽然義憤填膺，命議員越俎代庖，到山頂別墅尋找僭建？不過，山頂巨賈，門高狗大，拒人千里。議員縱使紆尊降貴，登門造訪，恐怕連傭人的廁所也不得其門而入。

中西區民政專員既為地區領袖，議會同僚無不以他馬首是瞻。專員大人又能力過人，何不以身作則，日內先在山頂區探訪50戶，以示議員之畏首畏尾、敷衍塞責？大人如能大功告成，議員定必從此俯首帖耳，唯命是從。

據報，有中西區議員私下向記者透露，專員在區議會百廢待興之際，定下績效指標，固然氣象一新。為了下情上達，要求議員入屋拜訪，也是無可厚非。可是硬性規定每個小區都做相同次數的家訪，則有點兒形式主義。專員如能開會前，向議員請益，應可令KPI更接地氣。埋怨的區議員大抵忘記新制度下，議會重地究竟誰人當家作主？專員大人貴為議會主席，地區南北，唯我獨尊。地區家訪此等雞零狗碎的事，豈容小小區議員討價還價？

專員大人大多是政務官出身，實為千中選一的通人。此等通人上知天文，下知地理，文經武緯。不過，有一位正職為醫生的區議員，卻竟敢質疑通人的醫學常識。話說深水埗民政處建議舉行新興運動「激光劍」，惟那位身兼眼科醫生的議員卻在議會中表示，「激光劍」會損害眼睛。當區專員大人英明果斷，即時反駁：「激光劍僅屬發光器具，相信對眼睛沒有影響。」主席英明，您的識見，真教人佩服。東區區議會首次會議更是領先群倫，破天荒沒有政府部門出席會議作回應。會後當區專員解釋，此次會議只是特例，承諾日後必有相關官員出席。其實，專員又何須承諾？專員大人能者多勞，一夫當關，萬夫莫開，又何需其他官員列席說三道四？