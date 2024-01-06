撥亂反正：擴大戰線 誰可得益

昨日談到，當以軍剛開始縮減加薩地面戰規模，另一邊廂又向黎巴嫩發動無人機恐襲，殺死哈馬斯第二號人物，疑似想迫使黎巴嫩真主黨加入戰團。與此同時，兩名極右派以國官員發表將巴人驅逐出加薩的煽動性言論，彷彿在不斷挑戰埃及、沙特及約旦等親美阿拉伯國家的底線。背後原因何為？對甚麼人最為有利？

外交往往是國內政治的延續。踏入2024年只有幾天，除了上述有關以巴戰爭的新聞，以色列國內也有多宗會牽動戰況的政治事件。其一是以色列最高法院裁定，國會去年7月通過的司法改革法案無效。有關司法改革，被視為現任總理內塔尼亞胡及其領導的右翼聯盟，意圖削弱左傾的司法體系，獨攬大權，以至永續執政的大計。

改革建議引發全國示威動亂，後來因政府稍作讓步（有說是因美國施壓）及以巴衝突升級才暫時平息，現在又隨時重新炒熱。以國司法部長表明反對有關裁決，但由於國家正處戰時狀態，會採取克制和負責任行動來回應。但須知以人對「克制」和「負責任」的理解往往與別不同，例如對加薩巴人的濫炸屠殺，以國政府就認為已是相當克制和負責任了。

另一事件是當地民調顯示，雖然大多數民眾仍然支持內塔尼亞胡對巴人的強硬態度，但同時只有15%希望他在戰爭結束後留任。較多人支持戰時內閣中的中間派代表甘茨，亦即內塔尼亞胡的死對頭，大部分民眾都認為應在戰後隨即舉行大選。

換言之，以色列和巴勒斯坦戰事結束之日，極可能就是內塔尼亞胡落台之時。會否有人為求延續政治生命，而刻意將戰事擴大拖長，或是希望透過徹底消滅哈馬斯來將功補過，藉此改變選民心意，以至最少擦亮在下台後的名聲呢？