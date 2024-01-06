自成一家：海外港人淪為蝗蟲

去年世界各地戰火連連，除了大家熟悉的俄烏戰爭和以巴衝突，非洲多國也出現政變或騷亂，甚至連東南亞的緬甸都爆發內戰。目前來看，多場主要戰爭仍未見到平息的曙光，今年還會困擾各國民眾一段頗長的日子。

隨着戰事持續，意味着今年會有愈來愈多平民被迫背井離鄉，跨越國界尋求安全。聯合國難民署去年發布的《2024年全球重新安置需求預測報告》，就預測今年有逾240萬難民需要重新安置，與2023年相比高出兩成。不難想像，難民不斷大規模湧入歐美等發達國家，令接收難民的國家面臨更大的壓力，社會民情隨時反彈。

尤其今年是全球選舉年，歐美多個大國即將舉行政府換屆選舉。當選舉競選活動進入最後衝刺之際，難民和移民問題往往會成為各方炒作的議題。支持民粹的政黨會把犯罪率上升與住屋成本飆升歸咎於難民和新移民。原本立場開明的政黨為了選票，也會改口支持限制移民等政策，例如最近外國已有不少限制港人申請移民的新聞。

許多移居海外的港人近年在外國生活，已日益感受到遭歧視，與當地人的矛盾與摩擦漸增。過去十多年陸港矛盾問題嚴重，一些港人標籤內地來港新移民是蝗蟲，指他們和本地人搶奪資源。豈料風水輪流轉，自以為尊貴的香港人大概沒想過，十多年後自己在外國也會淪為別人眼中的蝗蟲。

香港是國際大都會，理論上港人應具備一定的國際觀，清楚看到歐美民眾不歡迎外來人已是大勢所趨。有趣的是，中文大學亞太研究所去年的民調顯示，接近38%的受訪港人竟然還打算移民海外，較前年同期的調查上升超過9個百分點。這個調查再次印證港人多是井底之蛙，想起來不無可悲矣！