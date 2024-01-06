筆下風雲：日本亂成一鍋粥

日前本欄才談到「日本多災，背運連連」，詎料一波未平一波又起。先是東京山手線秋葉原站一架列車上，有4人遭一名持刀女子刺傷；接着東急東橫線涉谷站月台，驚爆疑似有人手持𠝹刀，引來大批東京警視廳人員到場戒備，並安排車廂乘客落車檢查。然後東京新宿區西新宿一幢12層住商混合大樓，突然發生大火，多人受傷；其後又傳來日本多地受到炸彈傳真威脅，整個社會亂成一鍋粥。

日本是否正在走背運，從上述事例已可窺探一二。當然，目前最水深火熱者，肯定是石川縣能登地區元旦大地震的災民，岸田文雄政府被轟為救災緩慢，卻又拒絕國際施援，中國大陸和台灣均表明可以派員幫忙，但統統被拒絕。尤其台灣民進黨政府，一向親日媚日，當地對外部門早前才捐出6,000萬日圓給日方，衞福部也開設捐款專區供民眾捐錢，反應奇快。如今被拒，熱臉貼着冷屁股，令台灣人大感意外。

其實這也沒有甚麼好奇怪，日本一直視台灣為「殖民地」，台灣有事即日本有事，說的比唱的還好聽，但居高臨下的心態從來沒變，「大日本」豈能掉轉頭接受「小台灣」施捨？民進黨既不能不表態，過了火又惹日本不悅，做人跟班甚艱難。

可以看見，日本救災一團亂，從海上保安廳定翼機跟民航客機相撞，已可見一斑。有指定翼機並未獲得空管批准進入跑道，但受傷的定翼機機長堅稱已經獲批，雙方各執一詞，混亂不堪。再說，日本政府的救災反應，難免被外界拿來跟甘肅大地震相比。中國政府在事發後迅速將全國救援物資運往甘肅，又出動無人機在夜間為臨時安置點照明，反觀日本當地醫院至今斷水斷電，兩相比較，中國效率的確比日本高。