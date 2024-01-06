龍吟虎嘯：這張老臉丟定了

巴以戰爭有擴大到「紅海戰爭」的危險，以美國為首的13國「聯軍」向也門「叛軍」青年運動發出最後通牒，「美方已擬定軍事打擊選項」。

其實，美軍一直在打擊也門叛軍，巴以戰爭之前就打，「封鎖紅海」時就打，但是始終無法打敗或嚇住也門叛軍——胡塞武裝。因為美軍對胡塞武裝的打擊主要是空中、海上打擊，打落胡塞武裝的無人機、攔截導彈、摧毀若干基地、殺死小量人員而已。而胡塞武裝在也門是一支龐大強壯的政治、經濟、軍事力量，據稱已管治着三分之二的也門，得到伊朗長期全面資助和武裝，要錢有錢、要人有人、要武器有武器，他們的力量不在哈馬斯武裝之下。對付胡塞武裝，美國若只在空中、海上打擊根本沒用。

對此，美國門兒清！要想打垮胡塞武裝、解除他們對紅海的封鎖禁運，必須陸軍出動，攻打也門，滅其老巢。然而，這可能嗎？現實嗎？當前形勢下，俄烏戰爭不止，巴以戰爭擴大，朝鮮半島核威脅升溫。台海、南海，美國推行的與中國博弈的政策連連碰壁，處處緊張，美國還有多大能力投入剿滅胡塞武裝、進攻也門的力量呢？

然而，紅海問題不解決，美國受不了，歐洲受不了，盟友受不了，紅海安全暢順通行對他們太重要了，全球接近百分之十五的海上貿易取道紅海，包括百分之十二的海運石油，百分之八的全球穀物貿易，百分之八的海運液化天然氣要靠紅海，美國撒手不管怎能行？利益損失、臉面被打怎能行？霸權還要不要？老大還當不當？在俄烏之戰中丟臉，巴以之戰中丟臉還都不算甚麼，可是在紅海丟臉，在小小的胡塞武裝面前丟臉，那可就丟大了，丟到姥姥家了。

然而，這個臉恐怕是丟定了，就算拜登政府豁出去，賈其餘勇，使盡餘力，開打紅海，登陸也門，恐怕也只會輸得更多！紅海被戰火封得更死！老美更加丟臉！