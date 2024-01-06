海洋公園最年長雄性海豚離世

【本報訊】海洋公園最年長雄性海豚Molly於前日離世，享年40歲，公園正進行死因解剖工作。海洋公園發言人表示，Molly是印度太平洋樽鼻海豚，牠除夕開始身體變得虛弱，獸醫及動物護理團隊過去數日24小時照料，最終於前日去世。目前公園育有19條樽鼻海豚。

終年40歲屬高齡 發言人表示，40歲對樽鼻海豚來說屬於高齡，Molly與其他海豚一樣都是海洋公園動物大使團隊的重要成員。目前海洋公園的海豚居於海洋公園獸醫院旁邊的海洋哺乳動物繁殖與研究中心，公園會舉辦導賞活動，讓訪客近距離觀察海豚的日常生活和護理工作。

此前，海洋公園最長壽的海豚為印度太平洋樽鼻海豚Jessie。Jessie於2016年1月10日在海洋哺乳動物繁殖及研究中心逝世，終年約44歲。而去年4月，海洋公園亦宣布，痛失18歲的雌性印度太平洋樽鼻海豚Dumisa。Dumisa於2009年由南非抵港，一直需要接受高階牙科治療，為作深入評估及強化護理計劃，團隊為其安排電腦斷層掃描診斷，但Dumisa於過程中因併發症死亡。