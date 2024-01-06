狗咬男童破相 父索15萬賠償

唇鼻面頰受傷 飼主堅拒賣帳 荃灣有惡犬出沒！一名7歲男童，上周六在荃灣街頭觸摸一隻黑色唐狗時遭咬傷，傷口由嘴唇延伸至右邊面頰，恐有毀容之虞。據悉，男童父母在事發當日聯絡狗主，最初獲對方承諾負責，但當他們索要15萬元賠償金時，狗主卻以無錢為由「打退堂鼓」。男童家人其後在網上交代來龍去脈，揚言要替兒子討回公道；涉事狗主則回應指事發現場的告示已提醒切勿觸摸狗隻，又堅稱愛犬不會主動施襲，他雖然明白事主感受，但對巨額賠償金卻無能為力。

本周三深夜，受害男童的母親鄭太在社交平台發文，講述在上周六上午10時許，其7歲兒子朗朗於荃灣沙咀道168號對開，遭一隻黑色唐狗噬咬，導致上唇、右鼻翼及右面頰受傷，傷勢十分嚴重。她又指涉事唐狗常在上址一帶出現，其頸部掛有NO字牌，但無繫上狗繩及戴上口罩，呼籲附近居民小心。此外，鄭太透露事件對朗朗造成陰影，至今仍害怕，醫生更建議他接受心理醫生輔導。據了解，鄭家其後與狗主取得聯絡，要求對方賠償15萬元，但雙方尚未達成共識。

指曾多次咬人被漁署帶走 記者昨晨聯絡鄭父了解事件進展，據他透露，涉事狗隻有多次咬人前科，早前曾被漁護署帶走監管，及後每次發生咬人事件，狗主都會帶走狗隻「暫避風頭」，惟隔一段時間又故態復萌，任由狗隻自由活動，卻未有替其戴上牽引狗繩等，直斥他未盡主人責任。此外，狗主仍未作出任何賠償，鄭父形容狗主態度「賴皮」，不排除以法律途徑討回公道。

遇襲後的朗朗臉部腫脹，眼睛難以張開，事後到醫院治理消腫。鄭父轉述醫生說法，指狗隻口水有細菌，可能引致朗朗的臉部發炎，日後可能有機會留疤，恐怕需要接受激光治療，估計每次治療花費逾萬元，惟目前未知所需療程次數。

鄭太對愛兒受傷心如刀割，她憶述事發當日下午與狗主取得聯絡，對方初時態度良好，口口聲聲「最緊要小朋友無事」，但當鄭家索償15萬元時，狗主卻態度丕變，推說沒錢賠。她哽咽稱，如對方認為金額太高，可再作商議或分期付款，鄭家絕無「屈錢」之意：「就算畀一百萬我……咬到我個仔咁樣……都唔願意。」

狗主姚先生回應事件，指唐狗「Charlie」是自己多年前由元朗救回的流浪狗，平時在自己店內飼養，但因近日店舖附近有地盤工程，令愛犬食欲不振精神委靡，於是把狗隻暫放至區內友好店家飼養。他補充，該店門外有張貼告示提醒途人不要觸摸「Charlie」，而「Charlie」多年來均不會主動攻擊人，街坊有目共睹，每個人都可以為「Charlie」作證。

狗主料醫藥費僅萬餘元 姚表示，漁護署在本周三帶走「Charlie」檢查，預計今日便可接回。至於賠償方面，他理解父母眼見兒子受傷的感受，但對方提出的賠償額無單無據，就他所知，目前有關醫藥費僅萬餘元，但自己實在無力支付龐大金額。

另外，有現場「天眼」片段顯示，事發時男童從後步近唐狗，唐狗懷疑被觸摸後突然發難，噬咬男童臉部一下，隨即鬆口回頭。不少網民熱議事件，有留言認為涉事雙方均有責任，狗主固然應為狗隻戴上狗繩及口罩，惟唐狗頸上已經戴有標示「不要觸摸」的字牌，而男童父母又無好好看管，任由兒子主動接觸唐狗；亦有留言指出，懷疑男童曾經拉扯唐狗尾巴及毛髮，不排除造成牠失常咬人的原因。

漁護署發言人回應傳媒查詢，指涉事狗隻於署方轄下動物管理中心接受狂犬病觀察，如果觀察期內健康狀況正常，以及沒有出現狂犬病的臨床徵狀，畜養人可在觀察期後領回狗隻。