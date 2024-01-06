屯門斬人燒車案 黑漢落網

【本報訊】前晚7時許，一名姓何（33歲）男子把拖車停泊於屯門藍地五柳路屯子圍後，落車步行至村口牌坊對開。期間，有兩名大漢突然撲出，持刀向其猛劈，事主猝不及防手部中刀浴血，慌忙拔足逃命，兩兇徒得逞後，登乘一輛掛上假車牌的士逃去。何男負傷報案，其後由救護車送往屯門醫院救治。

執法人員封鎖現場，同時檢獲一個刀套，其後接獲途人報案，指在鄰近現場的亦園路港鐵屯馬綫天橋底明渠旁，有一輛的士起火焚燒。消防趕至開喉灌救，未幾把火勢撲滅，經初步調查後，認為起火原因有可疑，遂轉交執法部門跟進，初步不排除該車便是接載兇徒之的士，兩宗案件被列作「傷人」及「縱火」處理。

疑不甘妻遭非禮 糾黨施襲 人員經進一步調查後，至昨日凌晨掩至屯門良景邨，以涉嫌「傷人」、「行使虛假文書」及「縱火」，拘捕一名姓陳（29歲）男子，並追緝其餘兩名身高約1.65米至1.7米的涉案男子。據悉，何男疑有黑幫背景，與陳男早有積怨，有人疑不滿妻子被非禮，遂召集同夥斬傷何男。