聖誕新年破80毒案 檢貨值2700萬

【本報訊】執法部門於過去的聖誕節及新年期間展開掃毒行動，搗破80宗販毒案及拘捕107名男女，檢獲可卡因、海洛英及大麻等各類毒品逾70公斤，總值約2,700萬元。疑犯中有12人為20歲以下青少年，年紀最小的14歲疑犯為一名中二女生，她因涉嫌藏有大麻及電子吸食工具惹上官非。初步調查顯示有販毒集團向青少年提供免費毒品，待他們上癮後再招攬其加入販毒勾當，一旦被捕即前途盡毀，青少年切勿以身試法。

共拘107人 包括14歲中二女生 去年12月20日至今年1月3日的聖誕節及新年期間，執法人員在全港各區展開代號「捍衛者」打擊毒品行動，期間破獲80宗案件，分別以涉嫌「製造危險藥物」、「販運危險藥物」、「管有危險藥物」、「管有第一部毒藥」、「藏有工具可作吸食用途」及「藥後駕駛」等罪，拘捕75男18女本地人士及13男一女非華裔人士共107人（14至63歲）。行動中，人員共檢獲73公斤各類毒品，包括可卡因、海洛英、氯胺酮、大麻及「冰」毒等，總值共2,700萬元。

執法部門指出，被捕人中包括12名20歲或以下青少年，大部分因管有危險藥物或販運危險藥物被捕，年紀最輕的是一名就讀中二的14歲女生，她因涉嫌藏有大麻油及電子吸食工具被捕。人員經初步調查後，相信販毒集團向青少年免費提供毒品，待他們染上毒癮又無力購買後，便招攬他們加入販毒活動，令青少年淪為犯罪工具，最終獨自承擔刑責。執法部門呼籲市民及青少年切勿以身試法，如遇到販毒活動應盡快舉報。

同時，青少年應時刻保持警覺，切勿接觸毒品，家長亦應提防子女被不法分子利用進行任何非法行為。