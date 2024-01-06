警員截違規車坐頭冚 網民斥無紀律
【本報訊】網上社交平台近日流傳一段34秒影片，顯示有警員在港島赤柱大街一迴旋處，截查一輛私家車期間，兩名警員站在車旁，另一名戴眼鏡的警員則站在車頭。由影片所見，私家車疑一度溜前，幸司機及時煞停車輛，而站在車頭的警員則試圖阻止其前進，其後轉身坐在車頭冚上「抖一抖」，直至以通訊器與電台完成對話後始站起，並狀似手指向司機作出警告，再與同袍繼續調查，片段至此為止。
令自己處不安全位置
有網民看畢片段後留言，揶揄警員「行咇行得耐好攰」，又理性指如果私家車有違例可以發出告票，但警員坐上車頭冚行為缺乏紀律，更令自己處於不安全位置，直斥其動作多此一舉。
執法部門指，人員於本周二下午約3時45分在赤柱大街一帶進行打擊交通違例行動，主要針對違例泊車等違例行為，一共向違泊車輛發出3張告票。行動期間，一名司機企圖將違泊車輛往赤柱市場道方向駛走，人員於是上前阻截，並向該名姓黃（64歲）本地男司機發出口頭警告，並於黃男煞停車輛後繼續發出告票，該輛私家車其後獲准駛離上址。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：