警員截違規車坐頭冚 網民斥無紀律

【本報訊】網上社交平台近日流傳一段34秒影片，顯示有警員在港島赤柱大街一迴旋處，截查一輛私家車期間，兩名警員站在車旁，另一名戴眼鏡的警員則站在車頭。由影片所見，私家車疑一度溜前，幸司機及時煞停車輛，而站在車頭的警員則試圖阻止其前進，其後轉身坐在車頭冚上「抖一抖」，直至以通訊器與電台完成對話後始站起，並狀似手指向司機作出警告，再與同袍繼續調查，片段至此為止。